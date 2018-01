Kanzlerin wirbt für internationale Zusammenarbeit und Stärkung Europas

Merkel warnt in Davos vor Nationalismus und Protektionismus

Davos (AFP) - Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eindringlich vor einem Rückfall in Nationalismus und Protektionismus gewarnt. Es müsse verhindert werden, "dass sich die Fehler des 20. Jahrhunderts wiederholen", sagte die Kanzlerin am Mittwoch vor Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft in dem schweizerischen Skiort. Merkel wandte sich gegen "nationale Egoismen" sowie "Populismus" und rief dazu auf, sich für multilaterale Lösungen und eine enge Zusammenarbeit in Europa und der Welt einzusetzen.

Merkel bei ihrem Auftritt in Davos © AFP

Die Kanzlerin bezog sich in ihrer Rede nicht explizit auf einzelne europäische Länder oder US-Präsident Donald Trump, der am Freitag in Davos sprechen wird und der mit seiner Strategie des "America first" einer der führenden Vertreter nationalstaatlichen Handelns ist. Vielmehr machte Merkel deutlich, dass Deutschland und Europa vor allem die eigenen Herausforderungen meistern müssten, um als starke Partner international agieren zu können.

"Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist", sagte die Kanzlerin. Auch wenn es manchmal "mühevoll" sei, seien "multilaterale Lösungen" der richtige Weg und nicht "die vermeintlich schnelle nationale Lösung". Explizit warb Merkel dabei für eine soziale Marktwirtschaft. Deshalb sei es auch wichtig, dass Deutschland schnell eine neue Regierung bekomme.

Merkel nannte die Eurokrise als eine zentrale Herausforderung für Europa, die aber weitestgehend gemeistert sei. Anders sei es bei der Migration. Wenn der Eindruck bei vielen Menschen entstehe, dass ihnen etwas weggenommen werde, dann sei dies das "Einfallstor für Rechtspopulismus".

Die Kanzlerin mahnte zugleich: "Reine Abschottung hilft nicht, um Grenzen zu schützen." Nötig seien Zusammenarbeit und Verträge mit den Nachbarstaaten. "Genau das haben wir gelernt mit dem EU-Türkei-Abkommen" in der Flüchtlingskrise, sagte sie. Zudem müsse die Entwicklung in den Herkunftsländern unterstützt werden, vor allem in Afrika, sagte sie weiter.

Als größte Herausforderung für Deutschland bezeichnete Merkel die Digitalisierung und das Thema Verteilung. Dem Land gehe es zwar gut, doch dürfe es künftig bei der Digitalisierung nicht von anderen überrollt werden und dann wirtschaftlich zurückfallen. Dabei räumte sie ein, dass die Bereitschaft zur Veränderung in einer alternden Gesellschaft wie Deutschland nicht so ausgeprägt sei wie in anderen Ländern, etwa China.

"Wir dürfen niemanden zurücklassen", sagte Merkel dabei mit Blick auf Bevölkerungsteile, für die ein Mithalten mit technologischen Veränderungen schwierig ist. Die Fehler des 20. Jahrhunderts dürften sich nicht wiederholen, hob Merkel hervor. In diesem Zusammenhang appellierte sie auch an die Wirtschaftsführer, ihren Teil dazu beizutragen.

Sie fügte hinzu, dass auch der Umgang mit den vielen Daten im Internet geklärt werden müsse, die nicht nur privatisiert werden dürften. Der Umgang mit diesen Daten werde darüber entscheiden, ob Demokratie, Teilhabe und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehen, sagte sie.

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Mittwoch ebenfalls in Davos erwartet, wo sich insgesamt 3000 Teilnehmer angemeldet haben. Er will in seiner Rede eine nachhaltigere Globalisierung in den Vordergrund stellen. Zuvor hatten sich am Dienstag bereits die Regierungschefs von Indien und Kanada gegen Abschottung positioniert.

Beim Weltwirtschaftsforum wird in diesem Jahr aber vor allem der Besuch von US-Präsident Trump mit Spannung erwartet. Dessen Finanzminister Steven Mnuchin versicherte am Mittwoch in Davos, dass Trumps Strategie "America First" mit einer Zusammenarbeit mit internationalen Partnern vereinbar sei: "America First bedeutet, mit dem Rest der Welt zusammenzuarbeiten", sagte er vor Journalisten.

US-Handelsminister Wilbur Ross verteidigte in Davos auch die jüngsten Strafzölle, die die US-Regierung auf Solarmodule und Waschmaschinen erhoben hat: "Handelskriege gibt es seit einer ganzen Weile", sagte er.