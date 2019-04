Umweltministerin dringt erneut auf Tempolimit auf Autobahnen

Merkel will 2019 Entscheidung zwischen Klima-Sektorzielen und Preis auf CO2-Ausstoß

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in diesem Jahr grundsätzliche Weichenstellungen für das weitere Vorgehen beim Klimaschutz vornehmen. Die Regierung werde "bis zum Jahresende Entscheidungen treffen, ob wir sektorweise CO2 einsparen oder ob wir die Bepreisung von CO2 insgesamt noch stärker in den Fokus rücken", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Bau des Windparks "Arkona" vor Rügen © AFP

Darin bekräftigte sie erneut das Klimaziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 zu verringern. Um dies zu erreichen, werde die Regierung "bis zum Jahresende die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür setzen", sagte Merkel weiter mit Blick auf das für dieses Jahr von der Koalition angekündigte Klimaschutzgesetz.

Ein wichtiger Baustein dafür seien die Ausstiegs-Empfehlungen der Kohlekommission, doch in den anderen Bereichen, "im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich, aber auch in der Landwirtschaft - werden wir ebenfalls alle denkbaren Maßnahmen durchdenken und dann auch die entsprechenden Beschlüsse fassen", kündigte die Kanzlerin an.

Am Freitag hatten führende Klimawissenschaftler auf einen sektorübergreifenden Preis auf den CO2-Ausstoß gedrungen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) setzt dagegen bisher eher auf festgelegte Obergrenzen für die Treibhausgasemissionen in den einzelnen Sektoren, die schrittweise sinken sollen. Merkel äußerte sich im Vorfeld der Eröffnung des neuen Offshore-Windparks "Arkona" vor Rügen in der Ostsee, an der sie am Dienstag teilnimmt.

Schulze bezeichnete den Verkehrssektor beim Klimaschutz derzeit als "das absolute Sorgenkind". "Das ist der Bereich, wo wir am meisten zurückliegen", sagte die Umweltministerin im RBB-Inforadio. Sie forderte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, konkrete Vorschläge für Verbesserungen vorzulegen.

Die SPD-Politikerin warb in diesem Zusammenhang erneut für ein Tempolimit auf Autobahnen. Das führe zu weniger Abgasen und mehr Sicherheit. Wenn Scheuer dies dennoch nicht wolle, müsse er sagen, wie er die Klimaziele im Verkehr ohne Tempolimit erreichen wolle. Die bisherigen Vorschläge aus dem Verkehrsressort reichten dafür nicht aus, daher müsse man "das jetzt weiterdrehen", sagte die Umweltministerin.

Kritik an Merkel übte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. "Es geht nicht um Sektorziele oder einen CO2-Preis - wir brauchen beides", erklärte er in Berlin. "Die Zeit der Prüfaufträge, des Vielleicht und des Entweder-Oder ist endgültig vorbei." Es gebe beim Klimaschutz "kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem". Krischer forderte, bis zum Sommer ein Klimaschutz- und ein Kohleausstiegsgesetz zu beschließen.

Am Mittwoch war erstmals das neu gebildete "Klimakabinett" der Regierung zusammengekommen. Der Kabinettsausschuss soll dafür sorgen, das 55-Prozent-Minderungsziel für 2030 zu erreichen. Bis Ende 2018 waren es nur minus 30,8 Prozent, das eigentlich für 2020 zugesicherte Minus von 40 Prozent gilt daher als nicht mehr erreichbar. Bis Ende Mai sollen die zuständigen Minister nun Vorschläge für zusätzliche Anstrengungen vorlegen, die in das bis zum Jahresende geplante Klimaschutzgesetz einfließen sollen.