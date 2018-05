Handel ist Schwerpunktthema

Merkel will mit Besuch in China Multilateralismus stärken

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit ihrem zweitägigen Besuch in China kommende Woche auch ein Signal gegen einseitiges staatliche Handeln setzen. "Wir wollen den Multilateralismus stärken", erklärte sie am Samstag in ihrem wöchentlichen Videopodcast. "Deutschland und China bekennen sich zu den Regeln der Welthandelsorganisation." Das Thema Handel werde ein Schwerpunkt der Reise sein.

Merkel reist nach China © AFP

Merkel kündigte an, sie werde mit den Gastgebern dabei auch über den gegenseitigen Zugang der Wirtschaft in Deutschland und China und Fragen des geistigen Eigentums sprechen. Die Kanzlerin wird begleitet von einer Wirtschaftsdelegation.

Am zweiten Tag, am Freitag, besucht sie die südchinesische Stadt Shenzhen, "eine dynamische Stadt", wo die "wirtschaftliche Öffnung" des Landes begonnen habe, wie Merkel erklärte. In der Stadt haben demnach auch viele deutsche Unternehmen ihre Heimat und produzieren. Die Kanzlerin wird dort an der Eröffnung eines Innovationszentrums der deutschen Außenhandelskammer teilnehmen sowie ein Siemens-Werk und ein chinesisches Start-up-Unternehmen besichtigen.

Die China-Reise beginnt am Donnerstag in Peking, wo Merkel den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und später Staatschef Xi Jinping treffen wird. Dabei werde sie auch wichtige Fragen wie die Rechtsstaatlichkeit ansprechen, kündigte die Kanzlerin am Samstag an.