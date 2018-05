Kanzlerin diskutiert mit Berliner Schülern

Merkel wirbt zum Auftakt des Bürgerdialogs für Europa

Berlin (AFP) - Zum Auftakt des Bürgerdialogs zur Zukunft Europas in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Berliner Schülern für Europa geworben. "Von Europa hängt viel ab", sagte Merkel am Montag bei einem Besuch der Jane-Addams-Schule in Berlin-Friedrichshain. Viele "Probleme der Welt" seien "nur gemeinsam zu lösen", fügte die Kanzlerin hinzu und verwies etwa auf den Klimaschutz, Entwicklungshilfe und die Frage von "Krieg und Frieden".

Angela Merkel © AFP

Bis zum Herbst sind eine Reihe weiterer Veranstaltungen unter Beteiligung der Bundesregierung geplant. Die Gesprächsrunden sind Teil europaweiter Bürgerdialoge, mit denen die Europäische Union Ideen für ihre Weiterentwicklung sammeln will. In Deutschland trägt die Bundesregierung die Ergebnisse zusammen, Ende des Jahres soll es eine erste Präsentation geben.