Merkel würdigt jordanischen König bei Verleihung von Friedenspreis in Assisi

Assisi (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute zur Verleihung eines Friedenspreises an den jordanischen König Abdullah II. in die italienische Stadt Assisi. Dort hält sie in der Basilika San Francesco als vorherige Trägerin der vom Franziskanischen Orden verliehenen "Lampe des Friedens" die Laudatio auf den König. An der Zeremonie nimmt auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte teil.

Bundeskanzlerin Angela Merkel © AFP

Abdullah II. wird für sein Engagement für Menschenrechte, den Dialog der Religionen und seinen Einsatz für Frieden im Nahen Osten ausgezeichnet. Im Anschluss diskutieren Merkel, Abdullah II. und Conte mit Jugendlichen und Novizen. Die Bundeskanzlerin hat als Gastgeschenk ein Stück der Berliner Mauer für das Kloster in Assisi dabei.