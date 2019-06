"Drei Gläser Wasser getrunken - das hat offensichtlich gefehlt"

Merkel zittert beim Selenskyj-Empfang

Berlin (AFP) - Beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gezittert. Darauf angesprochen sagte die 64-Jährige bei der anschließenden Pressekonferenz, sie habe das Problem mit viel Wasser gelöst. "Ich habe mindestens drei Gläser Wasser getrunken - das hat offensichtlich gefehlt. Insofern geht es mir sehr gut", sagte Merkel.

Merkel und Selenskyj beim Empfang mit militärischen Ehren in Berlin © AFP

Gut eine Stunde zuvor hatte die Kanzlerin den ukrainischen Präsidenten mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen. Während sie mit ihrem Gast in der sommerlichen Hitze auf dem Podium stand, war ihr Zittern deutlich zu bemerken. Selenskyj sagte später, die Kanzlerin habe an seiner Seite gestanden - insofern sei sie "in völliger Sicherheit" gewesen.