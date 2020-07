Merkel zu Gast beim bayerischen Kabinett auf Schloss Herrenchiemsee

Prien am Chiemsee (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Dienstag an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teil (11.00 Uhr, gemeinsame Pk. 14.15 Uhr). Anders als sonst üblich in München findet die Sitzung auf Schloss Herrenchiemsee statt, einem auch als deutsches Versailles bezeichneten Schloss auf der im Chiemsee gelegenen Herreninsel.

Markus Söder und Angela Merkel © AFP

Merkel will mit der Regierung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über ihr Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft beraten. Außerdem soll das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprochen werden. Offiziell kein Thema ist, ob Söder Ambitionen auf die Nachfolge Merkels bei der Bundestagswahl 2021 hat - in verschiedenen Umfragen der jüngeren Zeit lag der CSU-Chef bei der Frage nach dem beliebtesten Kanzlerkandidaten der Union vorn.