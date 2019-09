Bundeskanzlerin stellt bei zweitägigem Gipfel Klimaschutzpaket vor

Merkel zum UN-Klimagipfel in New York eingetroffen

New York (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Montag zu einem zweitägigen UN-Klimagipfel in New York eingetroffen. Merkel wird bei dem Treffen eine kurze Rede halten und das milliardenschwere Klimaschutzpaket vorstellen, das die Regierungskoalition am Freitag auf den Weg gebracht hat.

Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem Klimakabinett © AFP

An dem Gipfel werden auch Vertreter von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft teilnehmen, darunter die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie hatte mit ihren freitäglichen Schulstreiks die neue weltweite Bewegung für den Klimaschutz ausgelöst. Am Freitag hatten weltweit Millionen von Menschen bei Streiks und Kundgebungen deutlich verstärkte Maßnahmen gegen die Erderwärmung gefordert.