CDU-Politiker würdigt "mutige Rede" der Parteichefin

Merz gibt sich vor CDU-Parteitag zahm und stützt Kramp-Karrenbauer

Leipzig (AFP) - Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Bundesparteitag in Leipzig seine Unterstützung zugesagt und auf Kritik an ihr verzichtet. Kramp-Karrenbauer habe auf dem Parteitag eine "kämpferische, mutige und nach vorne zeigende Rede gehalten", sagte Merz am Freitag vor den Delegierten. "Dafür sind wir ihr alle dankbar", sagte er.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz © AFP

Merz führte die SPD als mahnendes Beispiel dafür an, welchen Schaden es anrichte, wenn sich eine Partei zu sehr mit internem Personalstreit beschäftige. "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal", sagte Merz. "Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, der Parteiführung und der Bundesregierung, die wir tragen." Die Jahre der CDU-geführten Regierung seien "gute Jahre für Deutschland" gewesen, betonte Merz.

Merz hatte kürzlich für Verärgerung auch in der eigenen Partei gesorgt, als er das Erscheinungsbild der großen Koalition als "grottenschlecht" kritisierte. Innerparteilich gilt er als Rivale Kramp-Karrenbauers um die Kanzlerkandidatur. Die Parteichefin hatte zuvor ihren Rücktritt angeboten, falls sie für ihren Kurs keine Unterstützung findet.

In einem Punkt grenzte sich Merz aber deutlich von Kramp-Karrenbauer und der CDU-Führung ab. Gruppierungen wie die rechtskonservative Werte-Union und die liberale Union der Mitte müssten "ihren Platz in der Union" haben, sagte er. Die CDU könne "keinen Zuspruch finden, wenn wir innerhalb der eigenen Partei Einzelne oder ganze Gruppen ausgrenzen", sagte er. Die derzeitige Parteiführung sieht die Aktivitäten dieser Gruppierungen hingegen kritisch.

Für seinen Parteitagsauftritt erhielt Merz knapp zwei Minuten Beifall. Kramp-Karrenbauer hatte zuvor sieben Minuten stehende Ovationen erhalten.