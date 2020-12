Weidel: Maßregelungen sind nicht hilfreich

Meuthen verteidigt Kritik an rechten Provokateuren in AfD

München (AFP) - AfD-Chef Jörg Meuthen hat seine Kritik an rechten Provokateuren in der Partei verteidigt. "Die intensive Diskussion zur Disziplinierung der Partei war notwendig und richtig", sagt Meuthen der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag mit Blick auf seine Rede beim AfD-Parteitag vor einer Woche. "Kalkar war ein sehr erfolgreicher Parteitag. Wir haben mit Annahme des Leitantrags zur Sozialpolitik mit überwältigender Mehrheit unser Parteiprogramm vervollständigt und exzellente Personalnachwahlen zu Bundesvorstand und Bundesschiedsgericht vorgenommen", sagte Meuthen.

AfD-Parteichef Meuthen © AFP

Der AfD-Chef hatte in seiner Rede vergangenes Wochenende einen Frontalangriff in Richtung des rechten Lagers der Partei gestartet. Er kritisierte eine zunehmend radikale Wortwahl, warnte vor NS-Vergleichen in der Corona-Debatte und der Nähe zu so genannten Querdenkern.

Fraktionschefin Alice Weidel ging derweil öffentlich auf Distanz zum Kurs des Parteichefs. "Ich sehe in unserer Partei so viele Mitglieder mit echtem Herzblut, die für die anstehenden Wahlkämpfe bis in die Haarspitzen motiviert sind", sagte Weidel der "SZ". "Dieses Potential muss man nutzen, Maßregelungen sind dabei nicht hilfreich." Der Parteitag habe deutlich gemacht, "dass wir, so kurz vor den entscheidenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl, dringend einen innerparteilichen Zusammenhalt herstellen müssen".