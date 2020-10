Medien: Cienfuegos Zepeda im Zuge von Korruptionsermittlungen festgenommen

Mexikanischer Ex-Verteidigungsminister in den USA verhaftet

Mexiko-Stadt (AFP) - Der frühere mexikanische Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos Zepeda ist in den USA festgenommen worden. Er werde in Kürze vom Konsulat in Los Angeles über die Vorwürfe gegenüber Cienfuegos informiert, teilte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter mit. Medienberichten zufolge hatte die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA Cienfuegos Zepedas Verhaftung im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen beantragt.

Salvador Cienfuegos Zepeda © AFP

Der Ex-Minister wurde demnach während einer Reise mit seiner Familie am Flughafen von Los Angeles festgenommen. Das mexikanische Investigativ-Magazin "Proceso" berichtete unter Berufung auf Quellen im US-Justizministerium, die Festnahme sei das Ergebnis jahrelanger Ermittlungen zu Korruption im Zusammenhang mit Drogenhandel. Die DEA äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Fall.

Der 72-jährige Cienfuegos Zepeda war von 2012 bis 2018 unter Präsident Enrique Peña Nieto Verteidigungsminister. Er ist der zweite mexikanische Ex-Minister, der in den USA festgenommen wurde. Im Dezember 2019 war der frühere Minister für Innere Sicherheit, Genaro García Luna, in Texas verhaftet worden.

Ihm wird vorgeworfen, hohe Bestechungssummen vom Kartell des in den USA zu lebenslanger Haft verurteilten mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán angenommen zu haben. García Luna bestreitet die Vorwürfe.

noe7gt