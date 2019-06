Mexikanischer Präsident geht von Dialogbereitschaft der USA im Zollstreit aus

Trump bezeichnet Vereinigte Staaten als "Sparschwein"-Nation

Mexiko-Stadt (AFP) - Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich zuversichtlich gezeigt, mit den USA über die von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle verhandeln zu können. "Es gibt aufseiten von US-Regierungsvertretern die Bereitschaft, einen Dialog zu eröffnen und Abkommen und Kompromisse zu erreichen", sagte Obrador auf einer Konferenz in Mexiko-Stadt am Samstag. Er gehe nicht davon aus, dass die Zölle letztlich in Kraft treten würden.

Mexikos Präsident Obrador am Samstag in Mexiko-Stadt © AFP

Den Grund für seine Zuversicht nannte der mexikanische Präsident nicht. Seine Regierung habe sowohl US-Außenminister Mike Pompeo, als auch Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner kontaktiert, sagte Obrador lediglich. "Es ist in aller Interesse, eine Einigung zu erzielen."

Der US-Präsident hatte am Donnerstag überraschend angekündigt, Mexiko mit Zöllen zu einem härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderung zwingen zu wollen. Vom 10. Juni an sollen Zölle in Höhe von fünf Prozent verhängt werden. Die Zölle sollten schrittweise weiter bis auf 25 Prozent steigen, wenn Mexiko keine "wirksamen Maßnahmen" gegen die Migration ergreife, erklärte das Weiße Haus.

Am Samstag legte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter nach: "Wenn du die 'Sparschwein'-Nation bist, die andere Länder über Jahre ausgeraubt und betrogen haben, ist das Wort Zoll wirklich ein schönes Wort." Andere Länder müssten die Vereinigten Staaten fair und mit Respekt behandeln, schrieb Trump.

Die geplanten Abgaben könnten das neue Handelsabkommen USMCA zwischen den USA, Mexiko und Kanada gefährden, dessen Ratifizierung Trump nur wenige Stunden vor Verkündung der neuen Importaufschläge auf den Weg gebracht hatte.

Nach US-Behördenangaben wurden seit Oktober mehr als 530.000 Menschen an der Südgrenze der USA festgenommen. Die US-Behörden haben massive Probleme bei der Unterbringung und Versorgung der Einwanderer, die meist Asyl beantragen.