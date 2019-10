28 Todesopfer durch Gewalt in zwei Tagen

Mexikos Präsident verteidigt Strategie zur Bekämpfung von Drogenkriminalität

Morelia (AFP) - Nach massiver Kritik wegen der anhaltenden Gewalt in Mexiko hat Präsident Andrés Manuel López Obrador seine Strategie im Kampf gegen Gewalt und Drogenkriminalität verteidigt. "Ich bin optimistisch und glaube, dass wir Frieden in diesem Land erreichen können", sagte López Obrador am Dienstag in Mexiko-Stadt. Das lateinamerikanische Land wurde Anfang der Woche von einer neuerlichen Welle der Gewalt heimgesucht. Bei zwei Angriffen starben insgesamt 28 Menschen.

Andrés Manuel López Obrador © AFP

Wegen der anhaltenden Gewalt war der seit vergangenem Dezember regierende López Obrador unter Beschuss geraten. Am Montag waren in der Stadt Aguililla im Bundesstaat Michoacán 13 Polizisten aus einem Hinterhalt getötet worden. Die Angreifer hinterließen eine Reihe von Drohungen am Tatort, die vom berüchtigten Drogenkartell Jalisco Nueva Generación unterzeichnet worden waren.

Nur einen Tag später wurden bei einem bewaffneten Angriff im südlichen Bundesstaat Guerrero 14 Zivilisten und ein Soldat getötet, wie ein Sprecher des Staatsschutzes der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Bei dem Begräbnis für die ermordeten Polizisten in Michoacán kam es zu dramatischen Szenen, als Gouverneur Silvano Aureoles eine Ansprache hielt. "Gerechtigkeit!", riefen Angehörige der Ermordeten.

Die Strategie des linken Staatschefs zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ist umstritten. Sie sieht vor, dass zivile Aufgaben, die derzeit vom Militär ausgeübt werden, schrittweise an eine neue Nationalgarde übertragen werden. López Obrador betonte bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt, bei seiner Strategie zu bleiben. Es gehe darum, die Kriminalität an ihrer Wurzel zu packen und die Lebensbedingungen für die arme Bevölkerung im Land zu verbessern, sagte der Präsident.

Seit 2006 geht die mexikanische Armee verstärkt gegen Drogenkartelle in dem lateinamerikanischen Land vor. Bei Auseinandersetzungen zwischen Drogenkartellen untereinander und mit den Sicherheitskräften wurden seitdem nach offiziellen Angaben bereits mehr als 250.000 Menschen getötet, mehr als 33.700 davon allein im vergangenen Jahr.