Militärratschef verspricht "Eliminierung" des Baschir-Systems

Militärführung im Sudan kündigt Freilassung politischer Gefangener an

Khartum (AFP) - Nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir im Sudan hat der neue Militärführer des Landes die Freilassung der politischen Gefangenen angekündigt, die in den vergangenen Monaten bei Protesten gegen Baschir verhaftet worden waren. Zudem versprach Militärratschef Abdel Fattah al-Burhan am Samstag in einer Fernsehansprache, den Machtapparat des gestürzten Baschir "mit der Wurzel auszurotten".

Militärratschef al-Burhan bei seiner Fernsehansprache © AFP

Die Verantwortlichen für den Tod von Demonstranten bei den Protesten sollten vor Gericht gestellt werden, kündigte al-Burhan an. Die nächtliche Ausgangssperre werde aufgehoben.

Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Baschir war am Donnerstag nach monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt. An dessen Spitze steht seit Freitag al-Burhan.