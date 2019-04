Demonstranten forderten Absetzung von Omer Ahmed Mohamed

Militärrat im Sudan entlässt Generalstaatsanwalt

Khartum (AFP) - Der sudanesische Militärrat hat den Generalstaatsanwalt des Landes seines Amtes enthoben und damit eine Forderung der Demonstranten erfüllt. Der Chef des regierenden Militärrats, General Abdel Fattah al-Burhan, habe Omer Ahmed Mohamed entlassen, teilte der Rat am Dienstag mit.

Demonstrantin in Khartum © AFP

Nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir befindet sich der Sudan in einem politischen Umbruch. Baschir war vergangene Woche nach monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt. Die Proteste in der Hauptstadt Khartum dauern an, die Anführer der Protestbewegung fordern die rasche Einsetzung einer Zivilregierung.