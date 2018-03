Autobombe nach Ringkampf vor Stadion der Provinzhauptstadt explodiert

Mindestens 13 Tote bei Anschlag in afghanischer Unruheprovinz Helmand

Kabul (AFP) - Bei einem Sprengstoffanschlag in der südafghanischen Unruheprovinz Helmand sind mindestens 13 Menschen getötet und 45 weitere verletzt worden. Nach Angaben des Sprechers des Provinzgouverneurs explodierte am Freitag vor dem Eingang des Sportstadions der Provinzhauptstadt Laschkar Gah eine Autobombe, als die Besucher eines Ringkampfes gerade das Stadion verließen.

Männer bringen Verletzte ins Krankenhaus © AFP

Augenzeugenberichten zufolge wurde der Kampf anlässlich des persischen Neujahrs- und Frühlingsfests abgehalten, das fundamentalistische Muslime als unislamisch ansehen. In dem Stadion sollen sich demnach auch einige örtliche Funktionäre aufgehalten haben.

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani verurteilte den Angriff "auf unschuldige Menschen" aufs Schärfste. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Provinz Helmand, aus der ein Großteil der afghanischen Opiumproduktion kommt, wird in weiten Teilen von den radikalislamischen Taliban kontrolliert.

Erst am vergangenen Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 33 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Saat (IS) beanspruchte die Bluttat für sich.