Mit Sprengstoff gefülltes Fahrzeug explodiert bei versuchter Bombenentschärfung

Mindestens 16 Tote bei Bombenanschlag in Afghanistan

Kandahar (AFP) - Bei einem Bombenanschlag im Süden Afghanistans sind am Dienstag nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren Sicherheitskräfte in Kandahar dabei, Sprengstoff in einem Kleintransporter zu entschärfen, als das Fahrzeug explodierte. 38 Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Unter den Trümmern am Ort der Explosion in der Nähe einer Bushaltestelle wurden weitere Opfer vermutet.

Verletzter im Krankenhaus von Kandahar © AFP

Unter den Toten waren vier Mitglieder der Sicherheitskräfte, unter den Verletzten weitere zehn Sicherheitskräfte sowie mindestens fünf Kinder, wie der Direktor des Mirwais-Krankenhauses mitteilte. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Am Montag hatten die islamistischen Taliban mit weiteren Anschlägen in Kabul gedroht. Sie kündigten Angriffe auf "Militär- und Geheimdienstzentren" in der afghanischen Hauptstadt an und riefen die Einwohner auf, sich von solchen Einrichtungen fernzuhalten. Die geplanten Anschläge sind Teil der Ende April gestarteten Frühjahrsoffensive der Taliban.