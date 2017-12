Sprengsatz explodiert zwischen Trauergästen

Mindestens 18 Tote durch Anschlag bei Trauerfeier in Afghanistan

Dschalalabad (AFP) - Durch einen Anschlag bei einer Trauerfeier in Afghanistan sind am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben wurden mindestens 13 weitere Menschen verletzt, als ein Sprengsatz am Sonntag bei der Beisetzung eines früheren Gouverneurs des Verwaltungsbezirks Haska Mina im Osten des Landes explodierte.

Spuren am Anschlagsort © AFP

Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Der Bezirk liegt in der Provinz Nangarhar, die zu den Hochburgen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehört. Die radikalislamischen Taliban versicherten im Online-Dienst Twitter, dass sie nichts mit der Tat in der Nähe der Provinzhauptstadt Dschalalabad zu tun hätten.

Ursprünglich waren die Behörden von einem Selbstmordanschlag ausgegangen. Später erklärte ein Behördensprecher, dass ein an einem Motorrad befestigter Sprengsatz der Auslöser der Explosion gewesen sei. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten Leichen auf dem Friedhof; entsetzte Trauernde, vor allem ältere Männer, flüchteten von dem Ort der Bluttat.

Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul 41 Menschen getötet worden. Zu dem Anschlag bekannte sich der IS.