Polizei: Täter erschießt sich - Zahlreiche Verletzte

Mindestens drei Menschen bei Attacke mit Kleintransporter in Münster getötet

Münster (AFP) - Bei einer Attacke mit einem Kleintransporter in Münster sind mindestens drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Ein Mann raste am Samstag mit dem Fahrzeug in der Innenstadt in eine Menschenmenge, wie die Polizei der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Der Täter erschoss sich anschließend selbst.

Rettungsfahrzeuge in Münster © AFP

Medien berichteten, dass die Polizei von einem Anschlag ausgehe. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP dazu lediglich: "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Das Bundesinnenministerium sprach am frühen Samstagabend von vier Toten. Darunter befindet sich der Fahrer des Kleinlasters. Die Polizeisprecherin sprach von rund 30 Verletzten. Sechs von ihnen schwebten demnach in Lebensgefahr. Mehrere örtliche Medien berichteten, die Opfer hätten vor einem Lokal in der Altstadt von Münster gesessen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und riegelte die Münsteraner Innenstadt teilweise ab. Berichte, wonach nach weiteren möglichen Verdächtigen gesucht werde, wollte die Polizeisprecherin weder bestätigen noch dementieren.

Die Polizei rief die Bevölkerung über den Kurzbotschaftendienst Twitter auf, "den Bereich der Innenstadt" zu meiden. Die Lage sei "unübersichtlich". Die Bevölkerung wurde zudem aufgefordert, die Zufahrten freizuhalten, "damit die Rettungskräfte arbeiten können".

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles reagierte bestürzt auf den Vorfall. "Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen", erklärte Nahles am Samstag in Berlin. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Die Attacke weckt Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.