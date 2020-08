Regierungsangestellte unter den Todesopfern

Mindestens drei Tote bei Raketenangriff auf Zentrum Kabuls

Kabul (AFP) - Bei einem Raketenangriff am afghanischen Unabhängigkeitstag sind in der Hauptstadt Kabul mindestens drei Menschen getötet und rund zwei Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern des Raketenangriffs vom Dienstag seien zwei Regierungsbeamte, teilte Innenminister Tarek Arian am Mittwoch mit. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, handelte es sich bei den Beamten um Mitglieder der Ehrengarde von Präsident Aschraf Ghani.

Bei dem Raketenangriff wurde auch das Palastgelände getroffen © AFP

Aus den Regierungskreisen hieß es, sechs weitere Ehrengardisten seien verletzt worden. Arian sprach von 16 weiteren Verletzten, darunter auch vier Kinder und eine Frau.

Inmitten der Feiern zum 101. afghanischen Unabhängigkeitstag waren am Dienstag 14 Raketen auf das Zentrum Kabuls abgefeuert worden. Eines der Geschosse traf das Gelände des afghanischen Präsidentschaftspalastes. Der berühmte Arg-Palast liegt in einem hochgesicherten Stadtteil Kabuls, in dem auch viele Botschaften ihren Sitz haben.

Ghani hatte anlässlich des Unabhängigkeitstags am Dienstag vor dem Palast eine Rede gehalten. Zum Zeitpunkt der Angriffe hatte er die Rede nach Regierungsangaben bereits beendet, verletzt wurde er demnach nicht.

In einer Erklärung des Innenministeriums vom Dienstag hieß es, die Raketen seien aus zwei Fahrzeugen abgefeuert worden. Zudem seien zwei Verdächtige festgenommen worden. Nähere Angaben zu den Verdächtigen machte das Innenministerium nicht. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

In Afghanistan sollen demnächst Friedensgespräche zwischen der Regierung und den radikalislamischen Taliban beginnen. Weil ausländische Regierungen die Freilassung von 400 besonders gefährlichen Taliban-Kämpfern verhindern wollen, liegt der Beginn der Friedensgespräche jedoch derzeit auf Eis.

Bereits bei der Vereidigung Ghanis zu seiner neuen Amtszeit als Präsident am 9. März hatte es in der Umgebung des Präsidentschaftspalasts einen Raketenangriff gegeben. 2018 hatten mehrere Raketenangriffe das Zentrum Kabuls erschüttert, während Ghani im Präsidentschaftspalast eine Rede hielt. Zu diesem Anschlag hatte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt.