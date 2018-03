Sieben Menschen verletzt

Mindestens sieben Tote bei Selbstmordanschlag in Schiiten-Viertel in Kabul

Kabul (AFP) - Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Der Angreifer habe sich in einem schiitischen Viertel in die Luft gesprengt, teilte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Freitag mit. Sieben Menschen seien verletzt worden. Unter den Toten war auch ein Polizist.

Sicherheitskräfte nahe des Anschlagsortes © AFP

Der Anschlag ereignete sich nahe einer Versammlung anlässlich des 23. Todestags eines Anführers der schiitischen Hasara-Minderheit, der von den radikalislamischen Taliban getötet worden war.

Zu dem Anschlag vom Freitag bekannte sich zunächst niemand. Kabul ist in den vergangenen Monaten von einer Reihe von Anschlägen erschüttert worden, die von den Taliban oder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert wurden.