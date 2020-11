Frau erliegt in Krankenhaus ihren Verletzungen

Mindestens zwei Todesopfer durch Anschlag in Wien

Wien (AFP) - Durch den Anschlag am Montagabend in Wien sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine bei dem Anschlag verletzte Frau starb im Krankenhaus, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig dem Fernsehsender ORF sagte. Bereits zuvor war mindestens ein Mensch durch den Anschlag getötet worden. Zudem wurde nach Angaben der Behörden einer der mutmaßlichen Täter von der Polizei erschossen.

Polizisten nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt © AFP

Neben den mindestens zwei Toten wurden mehrere weitere Menschen durch den Anschlag verletzt, unter ihnen ein Polizist.

Mindestens einer der mutmaßlichen Angreifer befand sich in der Nacht noch auf der Flucht, wie der österreichische Innenminister Karl Nehammer mittteilte. Er appellierte an die Einwohner von Wien, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Kinder in der österreichischen Hauptstadt müssen am Dienstag nicht zur Schule gehen.

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, kündigte an, dass die Kontrollen an den österreichischen Grenzen verstärkt würden. Innerhalb Wiens sollten nach seinen Angaben Straßensperren errichtet werden.

An der Tat waren den Polizei-Angaben zufolge mehrere Angreifer mit Schusswaffen beteiligt. Demnach gab es sechs verschiedene Tatorte. Die Hintergründe des Anschlags waren zunächst weiter unklar.

dja