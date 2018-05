Schüsse rund um den Sitz der Kommission in Tripolis

Mindestens zwölf Tote bei Anschlag auf Wahlkommission in Libyen

Tripolis (AFP) - Selbstmordattentäter haben am Mittwoch den Sitz der Wahlkommission in der libyschen Hauptstadt Tripolis gestürmt und mindestens zwölf Menschen getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der international unterstützten Nationalen Einheitsregierung wurden sieben Menschen verletzt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich über ihr Sprachrohr Amaq zu der Tat.

Ein Plakat der Wahlkommission in Libyen © AFP

Innenminister Abdelsalam Aschur sagte bei einer Pressekonferenz, zwei bewaffnete Angreifer seien am Morgen in das Gebäude eingedrungen. Sie hätten Wachleute und Mitarbeiter erschossen und sich dann in die Luft gesprengt. Unter den Toten sind dem Innenministerium zufolge zwei Polizisten. Die Nationale Einheitsregierung sprach von einem "feigen Selbstmordanschlag".

Augenzeugen berichteten, sie hätten Schüsse und mindestens zwei Explosionen gehört. Über dem Gebäude der Wahlkommission stieg eine schwarze Rauchsäule auf. Die UN-Mission in Libyen erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, "derartige Terrorattacken" würden die libysche Bevölkerung nicht davon abhalten, "bei der Schaffung nationaler Einheit und beim Aufbau eines Rechtsstaats und von Institutionen voranzuschreiten".

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. In zahlreichen Gebieten haben bewaffnete Milizen das Sagen.

Die international anerkannte Einheitsregierung übt über weite Teile Libyens keine Kontrolle aus. Im Osten des Landes herrscht eine Gegenregierung mit Unterstützung des einflussreichen und umstrittenen Generals Chalifa Haftar.

Die Wahlkommission gilt als eine der wenigen glaubwürdigen und unabhängigen Einrichtungen in Libyen. 2012 und 2014 hatte sie die ersten Wahlen nach der 42 Jahre andauernden Herrschaft von Muammar al-Gaddafi organisiert.

Die Vereinten Nationen dringen auf Wahlen noch in diesem Jahr, um eine Entscheidung zwischen den rivalisierenden Lagern herbeizuführen. Im März hatten sich bereits 2,4 Millionen der insgesamt sechs Millionen Libyer in das Wahlregister eintragen lassen. Ein Wahltermin wurde aber noch nicht festgelegt.

Der UN-Gesandte für Libyen, Ghassan Salamé, hatte im Februar gesagt, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bis Ende des Jahres seien wünschenswert. Allerdings seien die Bedingungen dafür derzeit noch nicht reif. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) verwies kürzlich auf die Drangsalierung von Aktivisten und Journalisten in dem Land. Außerdem gebe es Zwangsarbeit, sexuellen Missbrauch und Folter von Flüchtlingen in dem Land.

Bevor Wahlen stattfinden können, muss in einem Volksentscheid über eine neue Verfassung abgestimmt werden. Außerdem wird ein neues Wahlgesetz benötigt.