Präsident Keita nach erster Runde deutlich in Führung

Minister: Stichwahl in Mali zwischen Amtsinhaber und Oppositionschef

Bamako (AFP) - Bei der Präsidentschaftswahl in Mali treffen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita und Oppositionschef Soumaila Cissé nach offiziellen Angaben in einer Stichwahl aufeinander. Keita habe in der ersten Runde am Sonntag 41,4 Prozent der Stimmen erzielt, Cissé 17,8 Prozent, sagte der für Gebietsverwaltung zuständige Minister Mohammed Ag Erlafk am Donnerstagabend im Fernsehsender ORTM unter Berufung auf das vorläufige Endergebnis. Die Stichwahl findet am 12. August statt.

Anhänger von Oppositionskandidat Cissé schauen die Bekanntgabe der Ergebnisse im TV © AFP

Auf Platz drei kam den Angaben zufolge der Geschäftsmann Aliou Diallo mit knapp acht Prozent. Knapp dahinter lag demnach der frühere Chef der Übergangsregierung, Cheick Modibo Diarra, mit knapp 7,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei gut 43 Prozent.

Die internationale Gemeinschaft erhofft sich von der Wahl in dem westafrikanischen Land neue Impulse für den Friedensprozess. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl wurde jedoch von gewaltsamen Zwischenfällen überschattet.

Die UNO hatte 2013 eine Blauhelmmission nach Mali entsandt, um das Land zu stabilisieren und eine Machtübernahme durch die Dschihadisten zu verhindern. Die Bundeswehr beteiligt sich mit über tausend Soldaten an den Mali-Missionen der UNO und der EU. Es ist ihr zweitgrößter Auslandseinsatz nach Afghanistan.