Unzureichende Datengrundlage zu langfristigen Auswirkungen von Zahnspangen

Ministeriums-Gutachten sieht mehr Forschungsbedarf zum Nutzen von Kieferorthopädie

Berlin (AFP) - Das Bundesgesundheitsministerium sieht noch weiteren Forschungsbedarf zum Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen. Die vorliegenden Daten reichten derzeit nicht aus, um dies abschließend zu bewerten, erklärte das Ministerium am Donnerstag und stützte sich dabei auf eine Studie des Forschungsinstituts IGES. Zugleich stellte das Gesundheitsministerium klar, dass es nicht an der Notwendigkeit von Zahnspangen und anderen kieferorthopädischen Behandlungen zweifelt.

Demonstration an einem künstlichen Gebiss © AFP

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben an den Bundestag darüber berichtet, dass das Ministerium den Sinn solcher Therapien bezweifele. Das wies ein Ministeriumssprecher zurück. Dass Zahnspangen die Häufigkeit von Erkrankungen wie Karies, Parondontitis oder Zahnverlust verringern, "kann zwar nicht belegt werden, ist aber laut IGES auch nicht ausgeschlossen".

Tatsächlich lässt sich der Studie zufolge aufgrund der recht dünnen Datengrundlage "keine abschließende Einschätzung vornehmen, ob und welche langfristigen Auswirkungen die angewendeten kieferorthopädischen Therapieregime auf die Mundgesundheit haben". Erkrankungen wie Karies oder Parodontitis und Parodontose träten in der Regel erst mehrere Jahre nach der Behandlung auf und erforderten sehr lange Beobachtungszeiten.

Zugleich weisen die Forscher darauf hin, dass durch kieferorthopädische Behandlungen Fehlstellungen der Zähne und auch die Lebensqualität der Patienten durchaus verbessert würden. Patienten mit einer abgeschlossenen Behandlung berichteten demnach über eine höhere Lebensqualität als nicht behandelte Studienteilnehmer und Patienten, die sich aktuell einer solchen Therapie unterzogen.

Das Ministerium will den "weiteren Forschungsbedarf" nun mit beteiligten Organisationen besprechen. Die Nutzenbewertung einer Therapie liege grundsätzlich beim Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Krankenhäusern.

In Deutschland erhält rund jeder zweite Jugendliche eine kieferorthopädische Behandlung wie beispielsweise eine Zahnspange. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen dafür steigen seit 2005 kontinuierlich an und beliefen sich zuletzt auf mehr als 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Zudem übernimmt ein Großteil der Versicherten Selbstzahlerleistungen in Anspruch.

Bereits im vergangenen April hatte der Bundesrechnungshof Missstände bei kieferorthopädischen Behandlungen kritisiert. Deren medizinischer Nutzen sei nur unzureichend erforscht. Zudem fehlten bundesweite Daten, zum Beispiel über Art, Dauer und Erfolg der Behandlung oder der zugrunde liegenden Diagnosen, kritisierten damals die Rechnungsprüfer.