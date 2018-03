Zehntausende bei Kundgebung in Budapest vor Parlamentswahlen im April

Ministerpräsident Orban sieht "Ungarns Lebensweise" bedroht

Budapest (AFP) - Mit nationalistischen Tönen hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bei einer Kundgebung in Budapest vor einem Sieg der Opposition bei der bevorstehenden Parlamentswahl gewarnt. Ungarns "Lebensweise wird seine Bedeutung verlieren", sollten seine Gegner gewinnen, sagte Orban am Donnerstag vor zehntausenden Anhängern in der ungarischen Hauptstadt. Seine Feinde wollten "uns unser Land wegnehmen", fuhr Orban fort.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban © AFP

Orban wiederholte bei der Wahlkampfveranstaltung seine Attacken gegen Einwanderer und die Europäische Union. "Afrika will unsere Tür eintreten und Brüssel verteidigt uns nicht", sagte der umstrittene Regierungschef.

Zehntausende seiner Anhänger waren zuvor in einem "Friedensmarsch" durch die Straßen von Budapest gezogen. Sie trugen Spruchbänder mit Aussagen wie "Heimat vor allem" und "Gott schütze Ungarn und Polen vor linker Ideologie". Die Pro-Orban-Demonstranten waren aus ganz Ungarn und aus Polen angereist.

Der wegen seines autokratischen Regierungsstils kritisierte Ministerpräsident verfolgt einen harten Kurs unter anderem in der Flüchtlingspolitik und legt sich in dieser und anderen Fragen mit der Europäischen Union an. Auch Warschau liegt mit Brüssel über Kreuz und sieht sich gar einem möglichen Strafverfahren gegenüber.

Orbans Anhänger sehen ihn als Verteidiger Ungarns gegenüber der EU. Seine Popularität gründet sich zudem auf eine verbesserte Wirtschaftslage des Landes. Seine Gegner werfen ihm vor, die demokratischen Institutionen zu untergraben und mit nationalistischen Tönen Fremdenfeindlichkeit zu fördern.

Etwa 10.000 Menschen versammelten sich am Donnerstag nach Schätzung eines AFP-Journalisten bei einer von mehreren angekündigten Gegendemonstrationen gegen Orban in Budapest. Weitere 5000 besuchten eine von der sozialistischen MSZP-Partei sowie der Partei Demokratische Koalition des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsany organisierten Kundgebung.

Umfragen sehen den Regierungschef auf dem besten Weg zu seiner dritten Amtszeit. Doch eine überraschende Niederlage seiner Fidesz-Partei bei einer Nachwahl im vergangenen Monat könnte darauf hindeuten, dass ein Sieg für Orban bei der Parlamentswahl am 8. April knapper ausfällt als gedacht.