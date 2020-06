Ministerpräsidentenkonferenz befasst sich mit Rundfunkstaatsvertrag

Berlin (AFP) - Die Regierungschefs der Länder befassen sich am Mittwoch (12.45 Uhr) bei ihrer Konferenz in Berlin unter anderem mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Der Rundfunkbeitrag soll ab Anfang 2021 um 86 Cent auf 18,36 pro Monat steigen. Vor allem Sachsen-Anhalt wehrte sich bislang dagegen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) enthielt sich zunächst bei der Abstimmung im März. Er forderte wiederholt größere Sparanstrengungen von den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Brandenburger Tor © AFP

Am Mittwoch soll die entsprechende Novelle des Staatsvertrags von den Regierungschefs unterzeichnet werden. Anschließend müssen die Landtage die Vereinbarung noch ratifizieren, damit die Erhöhung der Rundfunkbeiträge wie geplant in Kraft treten kann. Weitere Themen der Ministerpräsidentenkonferenz sind etwa die Corona-Krise, die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und die Energiewende. Im Anschluss an ihre Beratungen treffen sich die Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).