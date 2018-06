Schiff von deutscher Hilfsorganisation wartet weiter auf Einfahrt in EU-Hafen

Mission Lifeline: Europa schaut Leiden von Bootsflüchtlingen nur zu

Berlin (AFP) - Fünf Tage nach der Rettung von mehr als 230 Bootsflüchtlingen nahe der libyschen Küste durch die "Lifeline" wartet das von einer deutschen Hilfsorganisation betriebene Schiff weiter darauf, in einen EU-Hafen einlaufen zu können. Der Mitbegründer der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, Axel Steier, kritisierte am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP, dass die 30 Meter lange "Lifeline" mit 234 Flüchtlingen an Bord "vor einem entwickelten Land liegt, und Europa guckt zu, wie die Leute auf dem Boot dahin vegetieren".

Flüchtlinge an Bord der "Lifeline" © AFP

Steier hob hervor, dass die Flüchtlinge - unter ihnen 14 Frauen und vier Kinder unter drei Jahren - allesamt "Schlimmes erlebt" hätten und dringend Hilfe benötigten. Das von Mission Lifeline betriebene Rettungsschiff harrte am Montag weiter rund 55 Kilometer vor der Küste des EU-Mitgliedstaats Malta aus. Malta und Italien hatten der "Lifeline" das Anlaufen eines Hafens verweigert. Italien hatte zudem mit der Beschlagnahmung des Schiffes gedroht.

"Italien anlaufen - das können sie vergessen!", hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini bereits am Samstag im Online-Netzwerk Facebook geschrieben. Er wolle "dem Geschäft der Schlepper und der Mafia ein Ende setzen". Italiens neue populistische Regierung weigert sich grundsätzlich, weitere Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Obmann der Linksfraktion im Menschenrechtsausschuss des Bundestages, Michel Brandt, kritisierte den Umgang mit der "Lifeline" scharf. "Behörden von Italien und Malta bekämpfen Geflüchtete und Seenotretter wie Kriminelle", erklärte Brandt, der sich am Montag um Zugang zur "Lifeline" bemühte. "Die Festung Europa wehrt Menschenrechte ab." Brandt rief die Bundesregierung auf, eine Aufnahme der Flüchtlinge auf der "Lifeline" zu ermöglichen und die Seenotretter zu unterstützen.

Die Flüchtlinge auf der "Lifeline" waren am Mittwoch nahe der libyschen Küste aufgenommen worden. Am Sonntag traf nach Angaben von Mission Lifeline eine Versorgungslieferung aus Malta mit Lebensmitteln und Trinkwasser ein. Die Schiffe "Sea-Eye" und "Sea-Watch" hätten zudem Medikamente und Decken gebracht, hieß es auf Facebook.

Mission Lifeline befürchtet für ihr Schiff ein vergleichbares Schicksal wie das der "Aquarius". Das Schiff war mit mehr als 600 Menschen an Bord zunächst von Italien und Malta abgewiesen worden. Erst nach einer längeren Irrfahrt konnten die Flüchtlinge auf der "Aquarius" vor gut einer Woche in Spanien an Land gehen.

Derweil blieb das Schiff "Seefuchs" der Organisation Sea-Eye am Montag weiter im Hafen von Maltas Hauptstadt Valletta. Die Besatzung gehe Unterlagen durch, um Vorwürfe bezüglich des Status des Schiffes auszuräumen, sagte Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer der AFP.

Die Niederlande, unter deren Flagge die "Seefuchs" ebenso wie die "Lifeline" fahren, hatten zuvor erklärt, die beiden Hilfsschiffe seien nicht in den niederländischen Registern verzeichnet. Das internationale Überprüfungsverfahren werde voraussichtlich in dieser Woche abgeschlossen, sagte Buschheuer. "Unserer Meinung nach ist eigentlich alles in Ordnung."