Israels Armee: Vorhaben "zweier Terroristen" vereitelt

Mit Axt bewaffneter Palästinenser an Grenze zum Gazastreifen erschossen

Jerusalem (AFP) - An der Grenze zum Gazastreifen haben israelische Soldaten nach Angaben der Armee einen mit einer Axt bewaffneten Palästinenser erschossen. Die Soldaten hätten den Versuch "zweier Terroristen" vereitelt, nach Israel einzudringen, teilte die Armee am Montag mit. Die Soldaten hätten "auf die Terroristen gefeuert und einen von ihnen getötet". Was mit dem zweiten Palästinenser geschah, blieb unklar. Demnach wurde der Grenzzaun beschädigt.

Israelische Soldaten an Grenze zum Gazastreifen © AFP

Eine Bestätigung des Vorfalls durch das Gesundheitsministerium im Gazastreifen lag zunächst nicht vor.

Seit Ende März protestieren Palästinenser an der Grenze zu Israel. Dabei versuchten Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee wiederholt, Soldaten an der Grenze anzugreifen oder auf israelisches Territorium vorzudringen. Seit Beginn der Proteste tötete die israelische Armee nach palästinensischen Angaben mehr als 120 Palästinenser. Auf israelischer Seite gab es mehrere Verletzte.