Militäreinsatz wurde von Putin und Erdogan vereinbart

Moskau: Russische Einheiten auf dem Weg zur syrisch-türkischen Grenze

Moskau (AFP) - Nach der russisch-türkischen Einigung auf Militär-Patrouillen im Norden Syriens sind russische Militäreinheiten am Mittwoch zur syrisch-türkischen Grenze aufgebrochen. Ein Konvoi der russischen Militärpolizei habe dabei am Mittag den Euphrat-Fluss überquert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die russischen Militäreinheiten haben demnach den Auftrag, den Rückzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus einem 30 Kilometer tiefen Streifen entlang der Grenze zu "unterstützen".

Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin © AFP

Der koordinierte Militäreinsatz der Türkei und Russlands wurde am Dienstag bei einem Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan im russischen Sotschi ausgehandelt. Der Türkei fällt demnach die alleinige Kontrolle über ein 120 Kilometer langes Gebiet zwischen Ras al-Ain und Tal Abjad zu. Westlich und östlich dieser von der Türkei beanspruchten "Sicherheitszone" sollen die türkischen und russischen Einheiten künftig in einem zehn Kilometer tiefen Streifen gemeinsam patrouillieren. Dazu wurde der YPG eine Frist von 150 Stunden gesetzt, ihr Kämpfer und Waffen aus einem Gebiet von insgesamt 30 Kilometern von der türkischen Grenze entfernt zurückzuziehen.