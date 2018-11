US-Präsident gab Eskalation der Ukraine-Krise als Grund an

Moskau bedauert Trumps Absage von Treffen mit Putin am Rande von G20-Gipfel

Moskau (AFP) - Der Kreml bedauert die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, sein bilaterales Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires abgesagt zu haben. "Das bedeutet, dass die Diskussion wichtiger Fragen auf der internationalen und bilateralen Agenda auf unbestimmte Zeit verschoben wird", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag den russischen Nachrichtenagenturen. Putin sei "bereit für Kontakte mit seinem amerikanischen Amtskollegen".

Trump und Putin (r.) im Juli in Helsinki © AFP

Trump hatte das geplante Treffen am Donnerstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter abgesagt. Der US-Präsident begründete dies mit der jüngsten Eskalation im Krim-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Er habe daher entschieden, dass es "für alle Seiten besser" sei, das Gespräch abzusagen. Wenn die Situation bereinigt sei, sei er bereit zu einem Gipfeltreffen mit Putin.

Die russische Küstenwache hatte am Sonntag in der Straße von Kertsch vor der Halbinsel Krim drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt, 24 Soldaten wurden festgenommen. Die Ukraine verhängte daraufhin ein 30-tägiges Kriegsrecht.