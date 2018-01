Russisches Außenministerium kritisiert "absurde Sanktionskampagne"

Moskau droht nach Verhängung neuer US-Strafmaßnahmen mit Gegenmaßnahmen

Moskau (AFP) - Nach der Verhängung weiterer US-Sanktionen gegen Russland hat das russische Außenministerium Washington mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die US-Regierung führe eine "absurde Sanktionskampagne, die zu keinem Ergebnis geführt hat und führen wird", erklärte das Ministerium am Freitag. "Wenn die US-Behörden es vorziehen, die wirtschaftlichen Verbindungen (...) zu Russland zu kappen, ist das ihr Recht, wie wir uns das Recht vorbehalten zu reagieren."

US-Finanzminister Steve Mnuchin © AFP

Die USA hätten die Sanktionen "unter dem erfundenen Vorwand der Verstrickung Russlands in die Ukraine-Krise" verhängt, hieß es in der Erklärung des russischen Außenministeriums weiter. Damit demonstrierten die USA "der ganzen Welt ihre eigene Machtlosigkeit". Washington könne sich offenbar "nicht von den Illusionen befreien, dass es möglich ist, uns durch die Verweigerung amerikanischer Visa oder Handelsverbote Angst zu machen".

Zuvor hatte das US-Finanzministerium Strafmaßnahmen gegen den russischen Vize-Energieminister Andrej Scheresow und andere russische Behördenvertreter wegen der Lieferung von Turbinen an ein Elektrizitätswerk in der von Russland annektierten Krim verhängt. Damit werden sie de facto vom US-Finanzsystem ausgeschlossen, ihre Guthaben in US-Hoheitsgebiet können eingefroren werden. Die Turbinen waren vom deutschen Siemens-Konzern zur Verwendung in Russland geliefert worden, wurden aber später auf die Krim gebracht.

Das US-Finanzministerium verhängte am Freitag überdies Strafmaßnahmen gegen mehrere "Minister" der selbst ernannten Regierung der abtrünnigen ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Insgesamt waren 21 Einzelpersonen und neun Institutionen betroffen. Siemens wurde nicht mit Sanktionen belegt, weil die Turbinen eigentlich in Russland zum Einsatz kommen sollten und der Konzern wegen ihrer Verwendung auf der Krim Klage einreichte.

Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim 2014 besetzt und annektiert. Nur wenige Länder erkennen diesen Schritt an. Die US-Regierung hatte in diesem Zusammenhang schon in der Vergangenheit Sanktionen verhängt. Die schwarze Liste der US-Regierung wurde regelmäßig erweitert. Moskau reagierte wiederholt verärgert auf das Vorgehen.