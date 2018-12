Außenminister Lawrow: Vermutlich wurde ihr Wille gebrochen

Moskau weist Anschuldigung gegen Butina wegen Agententätigkeit in den USA zurück

Washington (AFP) - Moskau hat die Anschuldigungen gegen die Russin Maria Butina wegen Agententätigkeit in den USA als unbegründet zurückgewiesen. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, die Vorwürfe entbehrten jeglicher Grundlage. Außenminister Sergej Lawrow erklärte laut russischen Nachrichtenagenturen, er habe "Grund zur Annahme", dass Butinas Wille gebrochen werden sollte und sie ein falsches Schuldeingeständnis gemacht habe.

Die Russin Maria Butina ist seit Juli in den USA in Haft © AFP

Butina hatte am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Washington gestanden, als "Agentin" ihres Heimatlandes konservative Zirkel der Vereinigten Staaten unterwandert zu haben. Sie hatte enge Kontakte zur Waffenlobby NRA geknüpft und auch in ranghohen Kreisen der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump verkehrt. Aus einem von ihren Anwälten beim Gericht eingereichten Dokument geht hervor, dass die 30-Jährige eine Kooperationsvereinbarung mit der Staatsanwaltschaft traf.

Lawrow zufolge ist die Vereinbarung Teil eines Deals, damit Butina freikomme und "so bald wie möglich" nach Hause zurückkehre. Die Strafe für die Russin wurde noch nicht verkündet. Die Strafverfolger empfahlen bis zu sechs Monate Haft. Das Urteil wird im Februar oder später erwartet. Nach Verbüßen ihrer Strafe wird Butina wohl nach Russland abgeschoben. Sie befindet sich bereits seit Juli im Gefängnis.

Nach Angaben der Ermittler knüpfte Butina ihre Kontakte zu den Republikanern in der Absicht, Einfluss auf die US-Außenpolitik zu nehmen. Sie habe seit März 2015 den Plan verfolgt, "inoffizielle Kommunikationswege mit Amerikanern herzustellen, die Macht und Einfluss auf die US-Politik ausüben".

Angeleitet und finanziert wurde sie demnach teilweise von Alexander Torschin, der bis zum 30. November Vizepräsident der russischen Zentralbank war und Staatschef Wladimir Putin nahe steht.

Der Fall erregte in den USA viel Aufsehen. Das russische Außenministerium versah sein Twitter-Konto mit Butinas Bild und dem Hashtag #Free Maria Butina.

Der Fall Butina reiht sich in die weitverzweigten Nachforschungen der US-Justiz zu versuchten russischen Einflussnahmen auf die US-Politik und den Präsidentschaftswahlkampf 2016 ein. Dabei geht es unter anderem um den Verdacht, dass es illegale Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und Moskau gegeben haben könnte.