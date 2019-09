Moskauer Gericht entscheidet über Freiheit für Schauspieler Pawel Ustinow

Moskau (AFP) - In Moskau soll das zuständige Gericht heute über die mögliche Freilassung des Schauspielers Pawel Ustinow entscheiden, für den es in den vergangenen Tagen eine große Solidaritätsbewegung gegeben hatte. Angesichts der Proteste gegen das Urteil hatte die Staatsanwaltschaft gestern in einer überraschenden Kehrtwende die Freilassung des 23-Jährigen gefordert, der wegen angeblicher Gewalt gegen Polizisten bei einer Protestdemonstration zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war.

Demonstrant fordert "Freiheit für Pawel Ustinow" © AFP

Die Strafe sei zu hart, erklärte die Staatsanwaltschaft. In einem in Russland äußerst ungewöhnlichen Schritt forderte sie, gegen Ustinow solle "eine Strafe verhängt werden, die eine wirkliche Haft ausschließt". Für den Schauspieler hatte es in Russland eine ungewöhnlich breite Welle der Solidarität gegeben, der sich auch Filmstars und Pfarrer anschlossen. Die Kritiker erzürnte vor allem, dass das Gericht es ablehnte, Videomaterial von Ustinows Festnahme in Betracht zu ziehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass der 23-Jährige mit dem Handy in der Hand in der Nähe einer U-Bahn-Station steht, als auf einmal Polizisten in voller Kampfmontur auf ihn losgehen und mit Schlagstöcken zuschlagen.