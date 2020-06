Bundesentwicklungsminister fordert mehr Hilfen

Müller warnt eindringlich vor Folgen von Corona-Pandemie in Afrika für Europa

Berlin (AFP) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat eindringlich vor den möglicherweise katastrophalen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika gewarnt."Wenn wir jetzt nicht reagieren, werden die Folgen wie ein Boomerang zu uns zurückkehren", warnte Müller am Montag nach einer Ratssitzung der EU-Entwicklungsminister. Er nannte eine mögliche Zunahme von Krankheiten wie Malaria, vor Unruhen sowie vor Fluchtbewegungen.

Bundesentwicklungsminister Müller (CSU) © AFP

Müller verwies auf ein inzwischen genehmigtes Sofortprogramm der EU, kritisierte aber, dass die EU vor allem in Afrika viel zu wenig in Entwicklung investiere. Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums hat das Sofortprogramm einen Umfang von 33 Milliarden Euro, wobei Deutschland 5,9 Milliarden Euro beisteuert. Müller zufolge sollen die Hilfen vor allem in Flüchtlingsregionen wie Syrien, dem Libanon oder Bangladesch zum Einsatz kommen und etwa für Labors, Notfallkliniken und möglicherweise für Impfkampagnen verwendet werden.

Der Minister übte heftige Kritik daran, dass die EU in der Corona-Pandemie umfassende Hilfen für ihre Mitgliedstaaten bereitstelle, in Afrika dagegen kaum investiere. Europa selbst werde die Folgen zu spüren bekommen, etwa durch neue Fluchtbewegungen. Müller verwies auf den Zusammenbruch von Transport- und Lieferketten und damit fehlende Medikamente und Impfprogramme. Viele afrikanische Staaten sorgten sich deshalb mehr um einen dramatischen Anstieg von Malaria- als von Corona-Toten. Es bedürfe eines "Marshall-Plans für Afrika". Es dürfe nicht China sein, das sich den Kontinent sichere. "Afrika baut auf Europa", betonte Müller.