Entwicklungsminister bricht zu mehrtägiger Reise nach Afrika auf

Müller will Entwicklungsinitiativen in der Sahel-Region verstärken

Berlin (AFP) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will sich verstärkt für Entwicklungsinitiativen in der Sahel-Region und angrenzenden Ländern einsetzen. "Nur wenn die Menschen eine Lebensperspektive haben, können wir Radikalisierung, Terror, Flucht und Schleppertum wirksam begegnen", teilte Müller kurz vor Antritt einer mehrtägigen Reise nach Nigeria, Ägypten und in den Sudan mit. Als Schwerpunkte nannte der Minister die Modernisierung der Landwirtschaft, eine bessere Wasserversorgung sowie die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller © AFP

"In der Sahelregion und den umliegenden Staaten zeigen sich in besonderem Maß die Herausforderungen auf unserem Nachbarkontinent: Sicherheit und Frieden, Ernährungssicherung, Wasser, Energie und das rasant zunehmende Bevölkerungswachstum", erklärte Müller. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeite daher an einer "neuen Strategie, um die Region zu stabilisieren".

In Nigeria und im Sudan wird Müller nach Angaben seines Ministeriums unter anderem Berufsbildungszentren sowie soziale und ökologische Projekte besuchen. Im Sudan sei zudem ein Treffen mit Regierungschef Abdalla Hamdok geplant.

Nach dem Ende der fast 30-jährigen Herrschaft des sudanesischen Machthabers Omar al-Baschir habe das Land "einen Weg eingeschlagen, der Hoffnung macht auf Frieden, Demokratie und Reformen", erklärte Müller. Aufgrund seiner großen landwirtschaftlichen Nutzfläche könne der Sudan zum "Brotkorb Afrikas" werden. "Wir werden daher den Sudan bei seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel stärker unterstützen", teilte Müller mit.

Ein Besuch in Ägypten bildet den Abschluss der Reise des Entwicklungsministers. Dort will er unter anderem den Assuan-Staudamm besuchen, dessen Turbinen mit deutscher Unterstützung instand gesetzt werden. "Afrika muss ein grüner Kontinent werden. Die Technologien dazu sind vorhanden. Das Wasserkraftwerk am Assuan-Staudamm schafft nicht nur Jobs, sondern auch grüne Energie – mit deutschem Know-how", erklärte Müller.