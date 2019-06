Rechtsextremem Australier wird 51-facher Mord in zwei Moscheen vorgeworfen

Mutmaßlicher Attentäter von Christchurch plädiert auf nicht schuldig

Christchurch (AFP) - Drei Monate nach dem tödlichen Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hat der mutmaßliche Täter vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der per Videokonferenz aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltete Australier Brenton Tarrant lächelte, als sein Anwalt am Freitag vor dem Obersten Gerichtshof in Christchurch alle Anklagepunkte zurückwies. Der 28-jährige Rechtsextremist ist wegen Mordes in 51 Fällen, 40-fachen versuchten Mordes und Terrorismus angeklagt. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland ein.

Der Täter zeigt Geste der "White-Power"-Bewegung. © AFP

Zahlreiche Überlebende und Hinterbliebene des schlimmsten Massakers der jüngeren neuseeländischen Geschichte waren ins Gericht gekommen, um einen Blick auf den Angeklagten zu erhaschen. Tarrants Reaktion machte viele wütend.

"Es zeigt nur, dass er ein Tier ist", sagte Mustafa Bostas der Nachrichtenagentur AFP. Bostas war bei dem Angriff am Oberschenkel verletzt worden und lag über einen Monat lang im Krankenhaus. "Ich bin traurig, dass jemand so unmenschlich sein kann und unschuldigen Menschen das Leben nimmt."

Auch Abdul Asis war gekommen, um das Gesicht des Attentäters zu sehen. Asis war nach den Anschlägen als Held gelobt worden. Er hatte den Attentäter aus der Linwood-Moschee gejagt, indem er ein Kreditkartenlesegerät nach ihm schmiss und damit mutmaßlich weitere Opfer verhinderte. "Er hat (vor Gericht) gelacht und er denkt, er wäre so hart, aber als er mich damals sah, war er ein Feigling und rannte weg", sagte Asis über Tarrant.

Die Anklage wirft Tarrant vor, am 15. März während der Freitagsgebete das Feuer auf die Gläubigen in der Al-Noor-Moschee in Christchurch eröffnet zu haben. Anschließend fuhr er in einen Vorort der Stadt und setzte das Massaker in der Linwood-Moschee fort. 51 Menschen kamen ums Leben. Der Rechtsextremist übertrug den Anschlag live bei Facebook. Zahlreiche Nutzer verbreiteten das Video anschließend weiter. Die Taten lösten weltweites Entsetzen aus.

Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte Tarrant Verhandlungsfähigkeit, wie am Freitag vor dem Gericht in Christchurch vorgetragen wurde. "Es gibt kein Problem mit der Fähigkeit des Angeklagten, sich zu verteidigen, einen Anwalt anzuweisen und sich vor Gericht zu verantworten", sagte Richter Cameron Mander nach der Anhörung.

Mander setzte eine nächste Anhörung auf den 15. August und den eigentlichen Prozessbeginn auf den 4. Mai kommenden Jahres fest. Das Verfahren wird voraussichtlich mindestens sechs Wochen dauern.

Einige Anwälte sind der Ansicht, dass der Prozess, der mit Sicherheit einer der größten Neuseelands werden wird, doppelt so lange dauern könnte. Auch Richter Mander sagte, "das Ausmaß und die Komplexität" des Falls seien "eine Herausforderung".

Didar Hossain, dessen Onkel und Freunde bei dem Anschlag starben, zeigte sich enttäuscht über die voraussichtlich lange Verfahrensdauer. "Es sollte innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein, das wäre gut für uns."

Der Richter untersagte Foto- und Videoaufnahmen des Angeklagten. Die Verwendung von Aufnahmen einer früheren Anhörung ließ er aber zu.

Die Taten hatten das normalerweise friedliche Neuseeland schwer erschüttert. Premierministerin Jacinda Ardern wurde für ihre mitfühlende Reaktion gegenüber der kleinen muslimischen Gemeinschaft des Landes weltweit Anerkennung gezollt. Als Konsequenz aus den Angriffen verschärfte die neuseeländische Regierung die Waffengesetze und kündigte eine Überarbeitung der Gesetze zu Hassreden an.