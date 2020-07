Mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Mali vor dem Internationalen Strafgerichtshof

Den Haag (AFP) - Mehr als sieben Jahre nach dem zerstörerischen Wüten einer Islamistengruppe in der malischen Wüstenstadt Timbuktu beginnt am Dienstag vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag der Prozess gegen einen der mutmaßlich Verantwortlichen. Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

Al-Hassan vor Gericht © AFP

Er soll als Leiter einer Schariapolizei im besetzten Timbuktu das islamische Recht nach Lesart der Islamistengruppe Ansar Dine durchgesetzt haben. Die Islamistengruppe kontrollierte zwischen April 2012 und Januar 2013 den Norden Malis. In dieser Zeit zerstörte sie Mausoleen und Moscheen, weil sie die in Timbuktu verbreitete Verehrung von Heiligen strikt ablehnt. Zudem versuchte sie mit Gewalt eine ultrakonservative Auslegung des Islam im Alltagsleben bei Timbuktus Bewohnern durchzusetzen.