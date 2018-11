46-Jährigem droht die Todesstrafe

Mutmaßlicher Synagogen-Attentäter in den USA plädiert auf nicht schuldig

Pittsburgh (AFP) - Der mutmaßliche Synagogen-Attentäter von Pittsburgh hat auf nicht schuldig plädiert. Diese formelle Erklärung gab der Anwalt des 46-jährigen Robert Bowers am Donnerstag bei einem Gerichtstermin in der Stadt im Bundesstaat Pennsylvania ab, wie örtliche Medien berichteten. Die US-Bundesanwaltschaft hat gegen Bowers formelle Beschuldigungen in 44 Punkten eingereicht, darunter wegen elffachen Mordes. Ihm droht die Todesstrafe.

Der mutmaßliche Angreifer Robert Bowers © AFP

Der antisemitische Parolen brüllende Attentäter hatte am Samstag während eines Gottesdienstes in der Lebensbaum-Synagoge um sich geschossen und elf Menschen getötet. Es handelt sich wohl um den blutigsten judenfeindlichen Angriff der US-Geschichte.

Zu seinem zweiten Gerichtstermin erschien Bowers laut der Zeitung "Pittsburgh Post-Gazette" in Handschellen und zu Fuß. Zu seinem ersten Termin am Montag war er noch im Rollstuhl gekommen. Bowers war bei seiner Festnahme direkt nach der Tat von den Einsatzkräften angeschossen worden.

Wie schon bei seinem ersten Termin sprach Bowers dem Bericht zufolge nur wenige Worte. Er bestätigte lediglich, dass er die von einem Staatsanwalt gegen ihn vorgetragenen Beschuldigungen verstanden habe.