Harte Kritik der Opposition an Beschlüssen von Brüssel

Nach EU-Migrationsgipfel Wohlwollen bei der CSU und Zustimmung bei der CDU

Berlin (AFP) - Wohlwollen bei der CSU, Zustimmung bei der CDU und SPD-Chefin Andrea Nahles, aber barsche Kritik von der Opposition: Die Berliner Reaktionen auf die EU-Beschlüsse zur Flüchtlingspolitik sind sehr unterschiedlich ausgefallen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht mit den Ergebnissen eine Reihe von Forderungen erfüllt, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete diese als "wichtigen Meilenstein". Nahles rief CDU und CSU zur Beilegung ihres Flüchtlingsstreits auf.

Merkel und Seehofer © AFP

Dobrindt wies darauf hin, dass in der Brüsseler Erklärung auch nationale Maßnahmen zur Vermeidung eines Weiterwanderns von Asylbewerbern zwischen den EU-Staaten "ausdrücklich" vorgesehen seien. "Wir werden die Ergebnisse des EU-Gipfels nach dem Ende der Beratungen in Brüssel genau bewerten. Die stellvertretende CSU-Vorsitzende und Europaabgeordnete Angelika Niebler sagte im Bayerischen Rundfunk, entscheidend sei, wie die beschlossenen Maßnahmen jetzt umgesetzt würden. "Reden wir von ein paar Monaten oder reden wir von ein paar Jahren. Wir können nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten."

Die europäischen Staats- und Regierungschefs verständigten sich in Brüssel unter anderem auf eine Stärkung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und unterstützten auch die Möglichkeit von Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Afrika. Das Hauptankunftsland Italien bekam zumindest grundsätzlich Aufnahmelager auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zugesagt.

Über die Brüssel Ergebnisse wollen zunächst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beraten, bevor am Sonntag die Gremien beider Parteien getrennt tagen. Dann will Seehofer entscheiden, ob er im Alleingang mit Zurückweisungen an der Grenze beginnt - was Merkel ablehnt.

Kramp-Karrenbauer sagte, dass die EU-Staaten "in dieser Schicksalsfrage gemeinsam handeln, ist gerade in diesen Zeiten eine gute Nachricht für Europa und für Deutschland". Die CDU arbeite "mit aller Kraft" daran, die Zuwanderung nach Deutschland zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen.

Nahles sagte, sie begrüße die gefundene "europäische Lösung", und bekräftigte ihr Nein zu nationalen Alleingängen. "Meine Aufforderung geht jetzt an die CDU/CSU, dass sie diesen Impuls hier nimmt, um sich intern zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und ihren Konflikt beizulegen."

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Brüsseler Beschlüsse als "vage und unkonkret". "Hier wird delegiert an die nationalen Regierungen, miteinander Lösungen zu finden". AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bezeichnete die Gipfelergebnisse als "halbgar". Erst 2020 solle mit Frontex echter Grenzschutz geleistet werden. Bis dahin werde die EU weitere zwei Jahre "wie ein Scheunentor" offen stehen, kritisierte Weidel.

Linken-Parteichef Bernd Riexinger kritisierte die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Migrationspolitik als "Bankrotterklärung der Menschenrechte". "Die Doppelmoral von Angela Merkel und den EU-Staatschefs ist wirklich eine Schande", sagte Riexinger zu AFP. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht kritisierte, "die Last des Migrationsdrucks" solle "in neokolonialer Art und Weise" den nordafrikanischen Ländern aufgedrückt werden.

Die Grünen sehen in den Ergebnissen des Brüsseler EU-Gipfels die Abkehr von einer humanitären Flüchtlingspolitik. "Die Europäische Union ist dabei, ihren Wertekompass aufzugeben, denn der Rat hat bewusst auf ein grundsätzliches Bekenntnis zum Schutz von Flüchtlingen verzichtet", erklärte Parteichefin Annalena Baerbock.