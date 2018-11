Doktorand war sieben Monate im Golfstaat im Gefängnis

Nach Spionage-Urteil begnadigter Brite kehrt nach London zurück

London (AFP) - Der nach einem Spionage-Urteil in den Vereinigten Arabischen Emiraten begnadigte Brite Matthew Hedges ist in seine Heimat zurückgekehrt. Der Wissenschaftler sei nach sieben Monaten Haft wohlbehalten in London angekommen und von Angehörigen empfangen worden, erklärte eine Sprecherin der Familie am Dienstag. Der 31-jährige Doktorand der Universität Durham war wegen des Vorwurfs der Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Am Montag wurde er von Präsident Scheich Chalifa bin Sajed al-Nahjan begnadigt.

Matthew Hedges und seine Frau Daniela Tejada im Januar 2017 in London © AFP

In der Mitteilung dankte Hedges der britischen Botschaft in den Emiraten, dem britischen Außenministerium und seiner Ehefrau Daniela Tejada für ihre Bemühungen um seine Freilassung. Hedges hatte nach Angaben seiner Frau mehrere Jahre in dem Golfstaat gelebt, bevor er 2015 nach Großbritannien zurückkehrte. Er forschte zur Sicherheitspolitik der Emirate nach dem Arabischen Frühling. Im Mai wurde er auf dem Flughafen von Dubai verhaftet.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiger Verbündeter Großbritanniens in der Golfregion. Mit der Begnadigung reagierte der ölreiche Golfstaat auf ein Gnadengesuch von Hedges' Familie, das von britischen Regierungsvertretern übermittelt worden war. Hedges ist einer von insgesamt 700 Gefangenen, denen anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags ein Straferlass gewährt wurde.

Trotz der Begnadigung gilt Hedges aus Sicht der Emirate immer noch als schuldig. Ein Video, das auf einer Pressekonferenz gezeigt wurde, belegt angeblich ein Geständnis des Doktoranden, ein Geheimagent zu sein.