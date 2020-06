Parteikollege Rehberg fordert umfassende Aufklärung vom Nachwuchspolitiker

Nach Verzicht auf Kandidatur für CDU-Landesvorsitz weiter Kritik an Amthor

Berlin (AFP) - Der mit Lobbyvorwürfen konfrontierte CDU-Politiker Philipp Amthor steht auch nach dem Verzicht auf eine Kandidatur für den Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern weiter in der Kritik. Sein Parteikollege Eckhardt Rehberg forderte umfassende Aufklärung von dem Nachwuchspolitiker, SPD-Vize Kevin Kühnert legte ihm den Rückzug aus dem Bundestag nahe.

Der Bundestagsabgeordnete Amthor hatte am Freitagabend seinen Verzicht auf die Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz erklärt. Der Landesvorstand nominierte stattdessen den Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack.

Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte. Er bezeichnete dies inzwischen als "Fehler" und erklärte, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. Auch eine Nebentätigkeit für eine Wirtschaftskanzlei lässt er ruhen.

Der Bundestagsabgeordnete Rehberg, derzeit kommissarischer CDU-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, begrüßte Amthors Verzicht. Der 27-Jährige habe offenbar erkannt, dass seine Kandidatur "der CDU insgesamt, der Landespartei, aber auch ihm persönlich" sehr geschadet hätte, sagte Rehberg am Samstag im Deutschlandfunk.

Zu Amthors Lobbyverbindungen seien "nach wie vor Fragen offen", fügte Rehberg hinzu. Ungeklärt sei etwa, wer verschiedene Flugreisen und Übernachtungen Amthors bezahlt habe. Darüber hinaus sei es "berechtigt, ihn zu fragen, warum er diesen Fehler erst zugegeben hat, als er erwischt wurde", sagte Rehberg. Amthors fragwürdiger Einsatz für Augustus Intelligence war durch einen Bericht des "Spiegels" bekannt geworden.

SPD-Vize Kühnert sagte der "Welt am Sonntag", wenn Amthor Sozialdemokrat wäre, "würde ich ihn zum Rücktritt auffordern, weil er der Glaubwürdigkeit der Partei schweren Schaden zugefügt hätte". Jedoch müsse jede Partei selbst entscheiden, was sie in ihren Reihen dulde. "Mein Eindruck ist, dass die Standards in der Union da deutlich niedriger sind."

Der Fall Amthor löste auch eine neue Diskussion über die Einrichtung eines Lobbyregisters für den Bundestag aus. Darin sollen Kontakte von Abgeordneten zu Unternehmen und Lobbyisten erfasst werden. Die SPD und Oppositionspolitiker fordern solch ein Register schon lange, die Union hatte bisher aber Vorbehalte.

Laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak soll nun noch vor der nächsten Wahl gehandelt werden. "Wir brauchen mehr Transparenz und deshalb noch in dieser Legislaturperiode ein vernünftiges Lobbyregister", sagte er der "Bild am Sonntag".

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag, das Register solle innerhalb der laufenden Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. "Ein Lobbyregister wird kommen, die Frage ist nur noch, wie es aussehen soll."

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, bezweifelt die Ankündigungen. "Seit über acht Jahren fordern wir Grüne die Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters und scheitern parlamentarisch vor allem am Widerstand der CDU/CSU", erklärte sie am Sonntag.

Vor über einem Jahr hätten Union und SPD bereits eine Einigung für das Jahr 2019 in Aussicht gestellt, betonte Haßelmann. "Wie alle wissen, wurde daraus - außer einem leeren Versprechen - bis heute nichts."