Vize Mützenich übernimmt kommissarisch

Nahles nicht mehr SPD-Fraktionsvorsitzende

Berlin (AFP) - Andrea Nahles ist nicht mehr Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sie erklärte wie angekündigt in der Fraktionssitzung am Dienstag ihren Rücktritt, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Die kommissarische Leitung liegt nun beim Vizevorsitzenden Rolf Mützenich. Darauf hatte sich der Fraktionsvorstand bereits am Sonntag verständigt. Nahles verließ die Sitzung am Dienstag laut Teilnehmerkreisen bereits nach rund zehn Minuten.

Nahles auf dem Weg zu ihrer letzten Fraktionssitzung © AFP

Wann ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger gewählt wird, ist noch unklar. Bislang hat noch niemand eine Kandidatur angekündigt.

Nahles hatte am Sonntag überraschend den Rückzug von ihren politischen Ämtern angekündigt. Am Montag trat sie bereits als Parteivorsitzende zurück.