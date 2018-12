Nahles stellt sich der Parteijugend

Düsseldorf (AFP) - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles stellt sich heute der Parteijugend. Auf dem Juso-Bundeskongress in Düsseldorf hält sie eine Rede mit anschließender Diskussion (ab 11.00 Uhr). Nahles muss mit einer harten Debatte rechnen, da viele Jusos ebenso wie ihr Vorsitzender Kevin Kühnert den Verbleib der SPD in der großen Koalition kritisch sehen. Am Nachmittag spricht auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu den rund 300 Delegierten (13.30 Uhr).

Andrea Nahles am 21. November 2018 im Bundestag © AFP

Die Jusos erörtern in Düsseldorf noch bis Sonntag unter dem Motto "Aus Überzeugung!" eine breite Themenpalette von Arbeit und Bildung über Europa und Migration bis hin zu Umwelt und Netzpolitik. Zum Auftakt hatte Kühnert am Freitag unter anderem das Hartz-IV-System scharf kritisiert.