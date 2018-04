SPD-Chefin: Keine Neuschulden in guten Zeiten ist Gebot der Vernunft

Nahles warnt SPD vor Abkehr vom Prinzip der schwarzen Null

Berlin (AFP) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Partei vor einem Abrücken vom Prinzip der schwarzen Null gewarnt. "In guten Zeiten keine neuen Schulden zu machen ist ein Gebot der Vernunft", sagte Nahles dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Freitag. Es sei "unnötig, an dieser Stelle einen Konflikt aufzumachen". Die Regierung lege einen soliden Haushalt vor und investiere "massiv", sagte Nahles: "So geht gute Finanzpolitik."

Nahles beim Parteitag in Wiesbaden © AFP

Damit unterstützte Nahles die Linie ihres Parteikollegen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Seit 2014 wird das Prinzip verfolgt, dass der Bund keine neuen Schulden macht. Scholz will den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) fortführen.

In Teilen der SPD wird das Prinzip aber zunehmend in Frage gestellt. Beim Parteitag in Wiesbaden hatten die Jungsozialisten einen Antrag zur Abkehr von der schwarzen Null eingereicht - der nur mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde.