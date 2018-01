"Die zeigen uns den Vogel"

Nahles warnt vor Reaktion der Bürger bei Neuwahlen

Bonn (AFP) - SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat mit einem kämpferischen Debattenbeitrag den Sonderparteitag zur Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgerufen. "Wir geben doch die SPD nicht auf in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit den anderen zu regieren", sagte Nahles am Sonntag in ihrem mehrfach von Applaus unterbrochenen Beitrag. Den Kritikern einer neuen großen Koalition fehle "jede Antwort" auf die großen Fragen.

Nahles auf dem Sonderparteitag in Bonn © AFP

"Ich will und möchte keine Neuwahlen", sagte Nahles. "Ich habe nicht Angst vor Neuwahlen, aber ich habe Angst vor den Fragen der Bürgerinnen und Bürger, wenn wir in Neuwahlen reingehen." Die Wähler würden fragen, warum die SPD erneut mit einem Programm antrete, von dem sie bei einer Neuauflage der großen Koalition 80 Prozent hätte umsetzen können.

"Die zeigen uns den Vogel", sagte die SPD-Fraktionschefin. Die Bürger würden fragen, ob die SPD nur noch Politik mache, wenn sie die absolute Mehrheit bekomme. "Das ist doch Blödsinn, verdammt noch mal."

Nahles versprach, in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU auch noch einmal auf die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen zu dringen und auch die Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich erneut auf den Tisch zu legen. Es werde verhandelt, "bis es quietscht auf der anderen Seite", sagte sie. Die SPD werde "weitere gute Sachen rausholen" und dafür lohne es sich, mit Ja zu stimmen.

Die SPD-Fraktionschefin räumte ein, dass die Sozialdemokraten in der vergangenen Legislaturperiode ihre Erfolge nicht gut genug kommuniziert hätten. Auf Forderungen, dass sich die SPD in der Opposition erneuern sollen, entgegnete sie, dass sich das Wahlergebnis der Partei in der Zeit der letzten schwarz-gelben Koalition auch kaum verbessert habe: "Da kann man nicht von blühender Erholung in der Opposition reden."