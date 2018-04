Nato-Außenminister tagen zu Umgang mit Russland und Irak-Mission

Brüssel (AFP) - Vor dem Nato-Gipfel im Juli kommen am Freitag in Brüssel die Außenminister der Militärallianz zusammen (08.15 Uhr). Im Zentrum der Beratungen steht das weitere Verhältnis zu Russland nach dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien. Die Beziehungen zu Moskau sind schon seit der Ukraine-Krise gespannt, die Nato hat in der Folge ihre Truppenpräsenz in Osteuropa massiv verstärkt.

Das neue Nato-Hauptquartier in Brüssel © AFP

Weiteres Thema des Außenministertreffens ist der Ausbau der Nato-Mission im Irak. Das Bündnis bildet dort bereits irakische Soldaten mit einigen Dutzend Beratern aus. Diese Mission soll nun deutlich auf voraussichtlich mehrere hundert Ausbilder aufgestockt werden, um nach der Vertreibung der Dschihadistenmiliz IS das Land dauerhaft zu stabilisieren. Auch auf dem Programm stehen zudem der Afghanistan-Einsatz und die Lage in möglichen Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan.