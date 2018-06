Merkel hat Ziel von 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2025 bestätigt

Nato-Chef Stoltenberg begrüßt Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland

Brüssel (AFP) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den geplanten deutlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland begrüßt. Die Bundesrepublik habe die Kürzungen im Verteidigungsbereich gestoppt und damit begonnen, die Ausgaben zu erhöhen, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister. Ziel sei dabei eine nominale Steigerung "binnen eines Jahrzehnts um 80 Prozent". Dies seien "Schritte in die richtige Richtung".

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg © AFP

Die Nato hatte 2014 vereinbart, dass ihre Mitglieder die Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung erhöhen. Deutschland kam in den vergangenen Jahren auch wegen des stetig wachsenden Bruttoinlandsprodukts kaum über 1,2 Prozent hinaus. US-Präsident Donald Trump fordert, dass alle Nato-Länder bis 2024 mindestens zwei Prozent erreichen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch im Bundestag erklärt, als "politisches Bekenntnis" bis 2025 könne Deutschland 1,5 Prozent zusagen. Sie bestätigte damit ein von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Mai veröffentlichtes Ziel. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist dieses mittlerweile Konsens in der Koalition.