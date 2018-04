Nato-Generalsekretär Stoltenberg bezieht hochgesichertes neues Hauptquartier

Brüssel (AFP) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezieht am Montag in Brüssel sein Büro im neuen Hauptquartier der Militärallianz. Der Umzug des gesamten übrigen Nato-Personals in das futuristische Gebäude aus Stahl und Glas erfolgt bis zum 15. Juni - rechtzeitig zum Nato-Gipfeltreffen im darauffolgenden Monat.

Neues Nato-Hauptquartier in Brüssel © AFP

Der neue hochgesicherte Sitz der Militärallianz im Nordosten der belgischen Hauptstadt bietet auf sieben Stockwerken mit 254.000 Quadratmetern Bürofläche 4000 Mitarbeitern und Diplomaten Platz. Bisher hatte die Nato ihren Sitz auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Gebäuden, die sie 1967 übernommen hatte. Der alte Sitz mit vielen barackenartigen Plattenbauten platzte seit der Nato-Ost-Erweiterung aus allen Nähten.