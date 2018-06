Nato-Minister tagen zu erhöhter Einsatzfähigkeit und Verteidigungsausgaben

Brüssel (AFP) - Die Nato-Verteidigungsminister bereiten am Donnerstag in Brüssel den Gipfel der Staats- und Regierungschefs des Bündnisses im Juli vor (14.00 Uhr). In der Folge des Ukraine-Konflikts und der Annexion der Krim durch Russland beraten die Minister Pläne, die Einsatzbereitschaft größerer Truppenteile von Heer, Marine und Luftwaffe weiter zu erhöhen. Darüber hinaus will das Bündnis seine Kommandostruktur mit mehr Personal und einem Logistik-Zentrum zur schnellen Truppenverlegung in Ulm stärken.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg © AFP

Überschattet wird das Treffen durch wachsende transatlantische Spannungen und insbesondere durch den Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Auf dem Programm des zweitägigen Treffens steht gleichzeitig erneut die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will dazu am Donnerstag erste Schätzungen für das laufende Jahr vorlegen.